Journée du Patrimoine 2025 Visite en musique du sanctuaire de Goudosse Souprosse

Route de Goudosse Souprosse Landes

Le sanctuaire de Goudosse vous ouvre ses portes pour une visite libre et musicale, dans une ambiance propice à la découverte et à l’écoute.

À 16h, Patrice, gardien des lieux, vous proposera une présentation commentée de la remarquable collection d’harmoniums conservée dans l’église.

Un rendez-vous original mêlant patrimoine religieux et patrimoine musical ! .

Route de Goudosse Souprosse 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98

English : Journée du Patrimoine 2025 Visite en musique du sanctuaire de Goudosse

The Goudosse sanctuary opens its doors to you for a free, musical visit, in an atmosphere conducive to discovery and listening.

At 4pm, the church?s janitor, Patrice, will give a guided tour of the remarkable collection of harmoniums housed in the church.

German : Journée du Patrimoine 2025 Visite en musique du sanctuaire de Goudosse

Das Heiligtum von Goudosse öffnet seine Türen für einen freien Besuch mit Musik, in einer Atmosphäre, die zum Entdecken und Zuhören einlädt.

Um 16 Uhr wird Ihnen Patrice, der Hüter des Ortes, eine kommentierte Präsentation der bemerkenswerten Harmoniumsammlung in der Kirche anbieten.

Italiano :

Il santuario di Goudosse vi apre le sue porte per una visita musicale gratuita, in un’atmosfera favorevole alla scoperta e all’ascolto.

Alle 16.00, Patrice, il custode della chiesa, vi farà visitare la notevole collezione di armonium custoditi nella chiesa.

Espanol : Journée du Patrimoine 2025 Visite en musique du sanctuaire de Goudosse

El santuario de Goudosse le abre sus puertas para una visita musical gratuita, en un ambiente propicio al descubrimiento y a la escucha.

A las 16:00, Patrice, el conserje de la iglesia, le ofrecerá una visita guiada por la notable colección de armonios que alberga la iglesia.

