Journée du Patrimoine 2025 Visite Libre de l’Eglise Saint Laurent Audon

Audon Landes

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Venez découvrir l’église Saint Laurent d’Audon, joyaux de l’architecture locale à travers une exposition accessible pour mieux comprendre ce lieu de culte et de mémoire au cœur du patrimoine local.

Audon 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98

English : Journée du Patrimoine 2025 Visite Libre de l’Eglise Saint Laurent

Come and discover the church of Saint Laurent d’Audon, a jewel of local architecture, through an accessible exhibition to better understand this place of worship and memory at the heart of the local heritage.

German : Journée du Patrimoine 2025 Visite Libre de l’Eglise Saint Laurent

Entdecken Sie die Kirche Saint Laurent d’Audon, ein Juwel der lokalen Architektur, anhand einer zugänglichen Ausstellung, um diese Kultstätte und Gedenkstätte im Herzen des lokalen Kulturerbes besser zu verstehen.

Italiano :

Venite a scoprire la chiesa di Saint Laurent d’Audon, gioiello dell’architettura locale, attraverso un’esposizione accessibile che vi permetterà di conoscere meglio questo luogo di culto e di memoria, cuore del patrimonio locale.

Espanol : Journée du Patrimoine 2025 Visite Libre de l’Eglise Saint Laurent

Venga a descubrir la iglesia de Saint Laurent d’Audon, joya de la arquitectura local, a través de una exposición accesible diseñada para que conozca mejor este lugar de culto y recuerdo en el corazón del patrimonio local.

