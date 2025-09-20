Journée du Patrimoine 2025 Visite Libre de l’Eglise Saint Laurent Carcarès-Sainte-Croix

Journée du Patrimoine 2025 Visite Libre de l’Eglise Saint Laurent Carcarès-Sainte-Croix samedi 20 septembre 2025.

Journée du Patrimoine 2025 Visite Libre de l’Eglise Saint Laurent

Carcarès-Sainte-Croix Landes

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Des bénévoles passionnés vous accueillent pour une visite commentée de l’église Saint-Laurent, l’occasion de découvrir son architecture, son histoire et les trésors qu’elle renferme.

Un moment chaleureux et accessible pour mieux comprendre ce lieu de culte et de mémoire au cœur du patrimoine local.

Carcarès-Sainte-Croix 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 46 13

English : Journée du Patrimoine 2025 Visite Libre de l’Eglise Saint Laurent

Enthusiastic volunteers welcome you for a guided tour of Saint-Laurent Church, an opportunity to discover its architecture, history and treasures.

A warm and accessible opportunity to gain a better understanding of this place of worship and remembrance at the heart of the local heritage.

German : Journée du Patrimoine 2025 Visite Libre de l’Eglise Saint Laurent

Begeisterte Freiwillige empfangen Sie zu einer kommentierten Führung durch die Kirche Saint-Laurent, bei der Sie ihre Architektur, ihre Geschichte und die Schätze, die sie birgt, entdecken können.

Ein herzlicher und zugänglicher Moment, um diesen Ort der Anbetung und Erinnerung im Herzen des lokalen Kulturerbes besser zu verstehen.

Italiano :

Volontari entusiasti vi accolgono per una visita guidata della chiesa di Saint-Laurent, un’occasione per scoprire la sua architettura, la sua storia e i tesori che contiene.

Un modo caloroso e accessibile per conoscere meglio questo luogo di culto e di memoria, cuore del patrimonio locale.

Espanol : Journée du Patrimoine 2025 Visite Libre de l’Eglise Saint Laurent

Voluntarios entusiastas le dan la bienvenida para una visita guiada a la iglesia de Saint-Laurent, una oportunidad para descubrir su arquitectura, su historia y los tesoros que contiene.

Una manera cálida y accesible de conocer mejor este lugar de culto y de memoria, en el corazón del patrimonio local.

