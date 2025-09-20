Journée du patrimoine à Bayonvillers Ferme Plaine de Vie 4 rue de Marcelcave 80170 BAYONVILLERS Bayonvillers

Journée du patrimoine à Bayonvillers Ferme Plaine de Vie 4 rue de Marcelcave 80170 BAYONVILLERS Bayonvillers samedi 20 septembre 2025.

Journée du patrimoine à Bayonvillers Samedi 20 septembre, 14h30 Ferme Plaine de Vie 4 rue de Marcelcave 80170 BAYONVILLERS Somme

gratuit – réservation conseillée avant le 12 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Journée du patrimoine BAYONVILLERS 80170

La cerise sur le plateau organise un évènement le 20 septembre 2025

de 14 h 30 à 16 h 30

Ferme Plaine de Vie 4 rue de Marcelcave.

Rencontre-échange autour du bâti traditionnel local et atelier torchis

Avec Florian CARPENTIER et Sylvain MERELLE

Expositions du CAUE de la Somme , des Maisons Paysannes de la Somme et des habitants du village.

Accès libre et gratuit. Réservation fortement conseillée:

lacerisesurleplateaudbayon@gmail.com

06 12 17 39 43 ou 06 89 86 28 29

A partir de 16 h ouverture du festival. PAF : 8 à 15 € ____________________________

Présentation de Florian CARPENTIER

« Si j’ai débuté ma carrière dans l’industrie, métier qui m’a permis de parcourir le monde et de rencontrer des hommes de métier sur tous les continents, mon amour pour le travail du bois ne m’a jamais quitté. En effet, je suis issu d’une famille de charpentiers et menuisiers depuis plus de sept générations, et j’ai baigné depuis mon enfance dans les métiers du bois, charpente, menuiserie.

Aussi, après dix ans d’immersion dans l’automatisation démesurée des plus grandes lignes de production à travers le monde, dix ans à observer les hommes perdre peu à peu leur savoir-faire et être de plus en plus dépendants des outils de production, dix ans pour arriver à l’évidence…

J’ai souhaité revenir à mes racines, ma passion première, donner un sens à ma vie en pratiquant une métier-passion, un métier éthique, un métier où se conjuguent le beau et l’utile. Le bois, matériau vivant et noble, empli de spiritualité dans toutes les cultures. Le bois matériau éco-évident, renouvelable, disponible localement et créateur d’emplois locaux lorsqu’il est exploité de façon « humaine ».

Je me forme continuellement et fais des recherches sur l’architecture vernaculaire régionale. Amoureux des techniques anciennes, du travail à la main et des savoir-faire ancestraux du bois, je n’en suis pas moins ingénieur généraliste, issu de la recherche et du développement, et les projets novateurs respectant une éthique globale m’intéressent particulièrement ». (FC)

Ces deux artisans passionnés par leur métier partageront avec nous leurs passions autour de l’architecture locale et traditionnelle pour leur valorisation et leur conservation.

La cerise sur le plateau 4 rue de Marcelcave 80170 Bayonvillers

Ferme Plaine de Vie 4 rue de Marcelcave 80170 BAYONVILLERS 4 rue de Marcelcave 80170 BAYONVILLERS Bayonvillers 80170 Somme Hauts-de-France 06 89 86 28 29 [{« link »: « mailto:lacerisesurleplateaudbayon@gmail.com »}] Ferme traditionnelle , bâtiments et pigeonnier datant de 1896; Activités agricole en agro-foresterie, polyculture, elevage et production de pain au levain cuit dans le four à bois traditionnel . A proximité de la gare de Villers Bretonneux (9 kms)

Parking dans la rue

Journées européennes du patrimoine 2025

Odile DERAEVE