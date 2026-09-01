Informations pratiques

Captieux

Journée du patrimoine à Captieux

Captieux Gironde

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Vivez une journée au cœur des traditions et de la convivialité à Captieux ! Un programme complet pour toute la famille :

14h30 (Cinéma) — Projection « Captieux vu du ciel » : Découvrez ce film participatif donnant la parole aux habitants et aux aînés. Participation au chapeau.

17h00 (Arènes Jean Sango) — Course Landaise : Un spectacle traditionnel vibrant avec le Club Taurin. Tarif : 12 € (gratuit -14 ans). Invitations de la course des fêtes acceptées.

20h00 (Salle des fêtes) — Repas convivial : Lomo sauce poivrons, frites et dessert par le Comité des fêtes. Tarif : 12 €. Sur réservation avant le 14 septembre au 06 17 33 80 89.

22h00 (Stade André Durantau) — Feu d’artifice : Un final étincelant pour clôturer la journée (sous réserve d’arrêté préfectoral).

Infos & renseignements course landaise : 06 40 07 88 01. .

Captieux 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 33 80 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée du patrimoine à Captieux

L’événement Journée du patrimoine à Captieux Captieux a été mis à jour le 2026-09-07 par La Gironde du Sud