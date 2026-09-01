Journée du patrimoine à Captieux Captieux
dimanche 20 septembre 2026 · Captieux
Informations pratiques
Captieux
Journée du patrimoine à Captieux
Captieux Gironde
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Vivez une journée au cœur des traditions et de la convivialité à Captieux ! Un programme complet pour toute la famille :
14h30 (Cinéma) — Projection « Captieux vu du ciel » : Découvrez ce film participatif donnant la parole aux habitants et aux aînés. Participation au chapeau.
17h00 (Arènes Jean Sango) — Course Landaise : Un spectacle traditionnel vibrant avec le Club Taurin. Tarif : 12 € (gratuit -14 ans). Invitations de la course des fêtes acceptées.
20h00 (Salle des fêtes) — Repas convivial : Lomo sauce poivrons, frites et dessert par le Comité des fêtes. Tarif : 12 €. Sur réservation avant le 14 septembre au 06 17 33 80 89.
22h00 (Stade André Durantau) — Feu d’artifice : Un final étincelant pour clôturer la journée (sous réserve d’arrêté préfectoral).
Infos & renseignements course landaise : 06 40 07 88 01. .
Captieux 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 33 80 89
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English : Journée du patrimoine à Captieux
L’événement Journée du patrimoine à Captieux Captieux a été mis à jour le 2026-09-07 par La Gironde du Sud
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