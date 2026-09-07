Journée du patrimoine à Champlaisir, propriété du peintre Edouard Mahé, et visite et découverte de l’église Saint-Pierre, Champlaisir, Retiers

Informations pratiques

Journée du patrimoine à Champlaisir, propriété du peintre Edouard Mahé, et visite et découverte de l’église Saint-Pierre Dimanche 20 septembre, 10h00 Champlaisir Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte de l’atelier d’Edouard Mahé

Plongez dans l’ambiance de la maison du peintre Edouard Mahé au son du piano à queue. Il vous faudra monter un escalier de bois et de métal pour pénétrer dans l’atelier de l’artiste où de grandes fenêtres éclairent chevalets, meubles, tableaux et matériel de peinture.

– Visites guidées de l’atelier d’artiste : 10h15, 11h, 14h, 14h45, 15h30, 16h15 (tout public, durée : 30 minutes, inscriptions sur place).

– Visite libre ponctuée d’interludes par la pianiste Madeleine Cazenave : de 11h30 à 12h30 et de 17h à 18h (tout public, sans inscription)

Visite de la collection Mahé

De son vivant, Edouard Mahé fait don de nombreuses œuvres à la commune de Retiers. Ce don se voit ensuite largement enrichi, portant la collection à plus de 400 peintures et dessins. Plus récemment, des œuvres de son cousin Henri Mahé, connu pour les décors du Moulin Rouge ou du Grand Rex, ont rejoint la collection. Laissez-vous guider dans ce musée aménagé dans les locaux de la mairie.

– Visites guidées du musée : 10h15 et 11h15 (tout public, durée : 50 minutes, inscriptions et départ de Champlaisir

Ateliers créatifs tout public

Essayez-vous à la vannerie, à la mosaïque_,_ au crochet, ou au pastel en compagnie des associations restériennes. Fabrication de mangeoires et baignoires à oiseaux, décorations végétales et florales : le jardin de Champlaisir est un cadre propice à la création qui saura vous inspirer.

En continu, de 10h à 18h. Tout public, sans inscription.

Détente au jardin – lectures à voix haute

Offrez-vous un moment de détente confortablement installé.e dans un canapé à l’ombre d’arbres centenaires et laissez-vous porter par des récits de femmes artistes. L’occasion également de feuilleter un livre ou de coloriser un dessin d’Edouard Mahé.

Petits instants de lectures entre 14h et 18h. Tout public, sans inscription.

Découverte de l’église Saint-Pierre

Partez pour une visite de l’église Saint-Pierre que l’on retrouve dans de nombreux tableaux d’Edouard Mahé. Vous découvrirez les retables du 17ème siècle classés aux Monuments historiques parmi les tableaux religieux les plus remarquables de Bretagne. Vous aurez aussi le privilège de redécouvrir l’exceptionnelle voûte lambrissée peinte au 17ème siècle, mise au jour lors des travaux de rénovation de 2017.

Visites guidées à 14h, 15h, 16h et 17h. (tout public, durée : 50 minutes, inscriptions et départ de Champlaisir)

Avec la participation de : Association restérienne de conservation du patrimoine local, Culture pour tous, Cercle de lecture de l’association « Le savoir c’est le pouvoir », Récréations restériennes, Un brin malicieux.

Champlaisir 12-14 rue Maréchal de Lattre de Tassigny, 35240, Retiers Retiers 35240 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299435141 https://www.retiers.fr/mes-loisirs/tourisme-patrimoine/visiter/edouard-mahe https://www.facebook.com/CommunedeRetiers Champlaisir est la propriété du peintre local Edouard Mahé

Un dimanche à Champlaisir

©commune de Retiers