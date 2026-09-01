Informations pratiques

Feldbach

Journée du Patrimoine à Feldbach

10 rue de l’Église Feldbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 18:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée et stand solidaire au profit de l’église.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, la commune de Feldbach vous invite à une soirée avec visite.

Programme :

× 18h30 : Visite guidée de l’église Saint-Jacques-le-Majeur

Découvrez les secrets de l’église romane de Feldbach lors d’une visite guidée gratuite menée par notre passionnée guide locale. Cette visite permettra aux visiteurs de de (re)découvrir l’histoire, l’architecture et les trésors souvent méconnus de cet édifice emblématique du Sundgau.

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10 rue de l’Église Feldbach 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 25 80 55 mairiedefeldbach@wanadoo.fr

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English :

Guided tour and charity booth to benefit the church.

L’événement Journée du Patrimoine à Feldbach Feldbach a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme du Sundgau