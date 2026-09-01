Journée du Patrimoine à Feldbach Feldbach
samedi 19 septembre 2026 · Feldbach
Informations pratiques
Feldbach
Journée du Patrimoine à Feldbach
10 rue de l’Église Feldbach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 18:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée et stand solidaire au profit de l’église.
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, la commune de Feldbach vous invite à une soirée avec visite.
Programme :
× 18h30 : Visite guidée de l’église Saint-Jacques-le-Majeur
Découvrez les secrets de l’église romane de Feldbach lors d’une visite guidée gratuite menée par notre passionnée guide locale. Cette visite permettra aux visiteurs de de (re)découvrir l’histoire, l’architecture et les trésors souvent méconnus de cet édifice emblématique du Sundgau.
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10 rue de l’Église Feldbach 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 25 80 55 mairiedefeldbach@wanadoo.fr
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English :
Guided tour and charity booth to benefit the church.
L’événement Journée du Patrimoine à Feldbach Feldbach a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme du Sundgau
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- Visite guidée de l’église romane, Couvent, Feldbach 19 septembre 2026