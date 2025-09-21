Journée du Patrimoine à la Cité du lait Laval

dimanche 21 septembre 2025.

Journée du Patrimoine à la Cité du lait

18 Rue Adolphe Beck Laval Mayenne

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Pour sa 42e édition, les Journées européennes du patrimoine auront pour thème le patrimoine architectural . Pour cette occasion, la Cité du Lait propose au public une programmation exclusive autour des savoir-faire et des produits laitiers.

CONFÉRENCES AUTOUR DU ROQUEFORT

Deux conférences exceptionnellement seront proposées dans le cadre de l’exposition temporaire Au cœur du Roquefort et animées par Sylvie Vabre, maître de conférences en histoire contemporaine à l’université Toulouse-Jean Jaurès et spécialiste de l’histoire du Roquefort, sujet de sa thèse de doctorat et d’ouvrages dont elle est l’autrice.

-> La première appellation d’origine et l’organisation du commerce mondial des fromages au XXe siècle

Cette première conférence proposée dans le cadre de l’exposition temporaire Au cœur du Roquefort brossera l’histoire des Appellations d’Origines, en partant de celle du Roquefort, toute première au monde qui fête ses 100 ans cette année, jusqu’à nos jours.

Intervention d’1heure à 10h30

-> Le souffle du Roquefort, lecture d’une publicité par une historienne Cette seconde conférence de la journée est proposée décrira ce qui fait la spécificité de ce fromage, son patrimoine naturel, son terroir et son histoire millénaire. En plus d’un ancrage historique fort, sa fabrication spécifique raconte un terroir, celui de l’Aveyron et de la montagne crayeuse du Combalou, à Roquefort-sur-Soulzon, au sud-est de Rodez. Formées naturellement dans la montagne par l’érosion et les éboulements, les caves de Roquefort sont les seuls et uniques lieux d’affinage du fromage, dans lesquels il doit passer au minimum 14 jours.

Intervention d’1heure à 15h30

VISITE THÉATRALISÉE

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, l’ancienne laiterie va revivre grâce à une visite théâtralisée représentant les ouvriers laitiers des années 1950. Vous retrouverez 6 personnages pour une immersion totale dans le monde des années 50.

Animation tout public en continu de 10h à 18h

JEU DE PISTE AU CŒUR DES FORMES

Livret de jeu pour les familles glisse-toi dans la peau d’un apprenti fromtologue et tente de décrocher ton diplôme !

Cette enquête est accessible même au plus jeune et vous à la découverte du site.

Animation jeune public en continu de 10h à 18h

VISITE LIBRE EN CONTINU DES EXPOSITIONS TEMPORAIRE ET PERMANENTE

Prenez le temps de vous immerger dans l’ambiance de travail de la laiterie originelle, de découvrir les espaces muséographiques et de flâner entre les collections du musée et découvrir la toute première exposition temporaire de La Cité du Lait AU COEUR DU ROQUEFORT.

Le roquefort, quel sujet !

Empreint d’histoire, ce fromage de tradition millénaire, qui dit on était le favori de Charlemagne, est mentionné dès le VIIIe siècle dans divers écrits (actes, donations).

Son élaboration, étroitement liée à la nature, le rend aussi exceptionnel. C’est dans le terroir du massif du Combalou, en Aveyron, que l’homme a façonné les caves d’affinage de roquefort au sein d’un réseau géologique unique fait de grottes, de failles et de cheminées naturelles.

Enfin, le roquefort est à lui seul un sujet puisque 2025 célèbre le centenaire de son appellation d’origine, la toute première AOP de France.

Expositions tout public accessibles en continu de 10h à 18h .

18 Rue Adolphe Beck Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

English :

The theme of the 42nd European Heritage Days is « architectural heritage ». To mark the occasion, the Cité du Lait is offering the public an exclusive program based on dairy know-how and products.

German :

Die 42. Ausgabe der Europäischen Tage des Denkmals steht unter dem Motto « Architektonisches Erbe ». Zu diesem Anlass bietet die Cité du Lait dem Publikum ein exklusives Programm rund um das Know-how und die Milchprodukte.

Italiano :

Il tema delle 42esime Giornate Europee del Patrimonio è il « patrimonio architettonico ». Per l’occasione, la Cité du Lait offre al pubblico un programma esclusivo di eventi incentrati sul know-how e sui prodotti lattiero-caseari.

Espanol :

El tema de la 42ª edición de las Jornadas Europeas del Patrimonio es « el patrimonio arquitectónico ». Para celebrarlo, la Cité du Lait ofrece al público un programa exclusivo de actos centrados en el saber hacer y los productos lácteos.

