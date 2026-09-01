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Journée du patrimoine : À la découverte de la création lumière ! La Colline Paris

samedi 19 septembre 2026 · La Colline · Paris

Journée du patrimoine : À la découverte de la création lumière ! La Colline Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
La Colline
Adresse
15, rue Malte-Brun
Ville
75020 Paris
Département
Paris

À l’occasion des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine, La Colline vous ouvre ses portes et vous invite à passer de l’autre côté du décor.

Franchissez le rideau de fer, plongez dans les dessous de scène, envolez-vous dans les cintres… Le temps d’une visite, explorez des espaces habituellement invisibles au public et pénétrez dans l’univers de celles et ceux qui font le théâtre.

Guidés par les équipes de La Colline, vous découvrirez les métiers et les savoir-faire qui contribuent à la création d’un spectacle. Lumière, son, machinerie : trois parcours pour comprendre comment un spectacle prend forme, des coulisses au plateau.

Une plongée dans les coulisses de La Colline
avec Paul Brunat, responsable du service lumière.
Le samedi 19 septembre 2026
de 10h00 à 11h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T11:00:00+02:00

La Colline 15, rue Malte-Brun  75020 Paris


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