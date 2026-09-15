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Journée du Patrimoine à la Maison Henri IV Quai d’aval Saint-Valery-en-Caux

samedi 19 septembre 2026 · Quai d'aval · Saint-Valery-en-Caux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Quai d'aval
Adresse
Maison Henri IV
Ville
76460 Saint-Valery-en-Caux
Département
Seine-Maritime
Tarif

Saint-Valery-en-Caux

Journée du Patrimoine à la Maison Henri IV

Quai d’aval Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Programme des Journées du Patrimoine à la Maison Henri IV :

Samedi 19 septembre
10h30 : Atelier pour enfants de 4 à 6 ans – Je joue avec le flou – gratuit sur réservation
11h : Visite flash La Biodiversité dans le Musée – Durée 30 mm, gratuit, réservation conseillée
14h30 : Atelier pour enfants de 6 à 10 ans – Coloriser une photo – gratuit sur réservation
15h : Visite Flash Photographie – Les dernières acquisitions du Musée – gratuit, réservation conseillée
16h : Visite Flash – Zoom Albert Maignan – Durée 30 mm, gratuit, réservation conseillée
17h : Visite Flash – La photographie dans les collections du Musée – Durée 30 mm, gratuit, réservation conseillée

Dimanche 20 septembre
10h30 : Atelier pour enfants de 6 à 10 ans – Découverte de la borne numérique ARTURE – L’art du Paysage – gratuit sur réservation
11h : Visite Flash La Biodiversité dans le Musée – Durée 30 mm, gratuit, réservation conseillée
15h : Visite Flash Photographie – Les dernières acquisitions du Musée – Durée 30 mm, gratuit, réservation conseillée
16h : Visite Flash – La photographie dans les collections du Musée – Durée 30 mm, gratuit, réservation conseillée   .

Quai d’aval Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 14 13  patrimoine@ville-saint-valery-en-caux.fr

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English : Journée du Patrimoine à la Maison Henri IV

L’événement Journée du Patrimoine à la Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

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