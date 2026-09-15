Journée du Patrimoine à la Maison Henri IV Quai d’aval Saint-Valery-en-Caux
samedi 19 septembre 2026 · Quai d'aval · Saint-Valery-en-Caux
Informations pratiques
Saint-Valery-en-Caux
Journée du Patrimoine à la Maison Henri IV
Quai d’aval Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Programme des Journées du Patrimoine à la Maison Henri IV :
Samedi 19 septembre
10h30 : Atelier pour enfants de 4 à 6 ans – Je joue avec le flou – gratuit sur réservation
11h : Visite flash La Biodiversité dans le Musée – Durée 30 mm, gratuit, réservation conseillée
14h30 : Atelier pour enfants de 6 à 10 ans – Coloriser une photo – gratuit sur réservation
15h : Visite Flash Photographie – Les dernières acquisitions du Musée – gratuit, réservation conseillée
16h : Visite Flash – Zoom Albert Maignan – Durée 30 mm, gratuit, réservation conseillée
17h : Visite Flash – La photographie dans les collections du Musée – Durée 30 mm, gratuit, réservation conseillée
Dimanche 20 septembre
10h30 : Atelier pour enfants de 6 à 10 ans – Découverte de la borne numérique ARTURE – L’art du Paysage – gratuit sur réservation
11h : Visite Flash La Biodiversité dans le Musée – Durée 30 mm, gratuit, réservation conseillée
15h : Visite Flash Photographie – Les dernières acquisitions du Musée – Durée 30 mm, gratuit, réservation conseillée
16h : Visite Flash – La photographie dans les collections du Musée – Durée 30 mm, gratuit, réservation conseillée .
Quai d’aval Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 14 13 patrimoine@ville-saint-valery-en-caux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée du Patrimoine à la Maison Henri IV
L’événement Journée du Patrimoine à la Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
À voir aussi à Saint-Valery-en-Caux (Seine-Maritime)
- Séance de yoga Hôtel du casino Saint-Valery-en-Caux 15 septembre 2026
- Séance de yoga Hôtel du casino Saint-Valery-en-Caux 16 septembre 2026
- Marché traditionnel Saint-Valery-en-Caux 18 septembre 2026
- Démonstration : lumières sur nos savoir-faire, « La Page Cauchoise », Saint-Valery-en-Caux 18 septembre 2026
- Journées portes ouvertes au Rayon Vert Le Rayon vert Saint-Valery-en-Caux 18 septembre 2026