Journée du patrimoine à la Mora Honfleur

Journée du patrimoine à la Mora Honfleur dimanche 21 septembre 2025.

Journée du patrimoine à la Mora

2 quai de la Jetée de l’Est Honfleur Calvados

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

À l’occasion des Journées du Patrimoine, le chantier de La Mora ouvre grand ses portes !

Venez découvrir ou redécouvrir ce chantier unique lors d’une journée d’accès libre.

Une occasion exceptionnelle de plonger au cœur de la construction d’un navire viking, d’échanger avec les médiateurs et d’en apprendre plus sur ce projet hors du commun. .

2 quai de la Jetée de l’Est Honfleur 14600 Calvados Normandie infos@la-mora.org

English : Journée du patrimoine à la Mora

For the Journées du Patrimoine, the La Mora construction site opens its doors wide!

German : Journée du patrimoine à la Mora

Anlässlich der Tage des Kulturerbes öffnet die Baustelle von La Mora ihre Tore weit!

Italiano :

In occasione delle Giornate del Patrimonio, il cantiere di La Mora spalanca le sue porte!

Espanol :

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, la obra de La Mora abre sus puertas de par en par

