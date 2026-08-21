Informations pratiques

La Ventrouze

Journée du Patrimoine à La Ventrouze

Eglise Sainte-Madeleine de La Ventrouze La Ventrouze Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Ancienne chapelle seigneuriale du manoir situé juste derrière. XVe et XVI e s.Très bel intérieur: statuaire en pierre polychrome et terre cuite du XVI e s. Fenêtres Renaissance. Visite libre .

Eglise Sainte-Madeleine de La Ventrouze La Ventrouze 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 79 69 mairie.laventrouze@wanadoo.fr

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English : Journée du Patrimoine à La Ventrouze

L’événement Journée du Patrimoine à La Ventrouze La Ventrouze a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Touisme des Hauts du Perche