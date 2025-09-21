Journée du Patrimoine à Lagruère Lagruère

Journée du Patrimoine à Lagruère Lagruère dimanche 21 septembre 2025.

Journée du Patrimoine à Lagruère

Lagruère Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Journée du Patrimoine à Lagruère

Journée du Patrimoine à Lagruère

– Une matinée pour découvrir ou redécouvrir les richesses de Lagruère avec le Raconteur de Pays, Jean-Marie Richon !

Eglise de Saint-Juin, église Saint-Etienne, Château à péage de la Barrière, église Saint Aignan, apéritif offert

– Une après midi au hameau de Lamarque (Lagruère) …. l’occasion de faier d’autres découvertes !

Ecole d’autrefois avec séance de classe à l’ancienne (places limitées, pensez à réserver), visite libre de l’église Saint-Etienne de Lamarque .

Lagruère 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 35 85 08

English : Journée du Patrimoine à Lagruère

Heritage Day at Lagruère

German : Journée du Patrimoine à Lagruère

Tag des Kulturerbes in Lagruère

Italiano :

Giornata del patrimonio a Lagruère

Espanol : Journée du Patrimoine à Lagruère

Día del Patrimonio en Lagruère

L’événement Journée du Patrimoine à Lagruère Lagruère a été mis à jour le 2025-09-10 par OT Val de Garonne