Journée du Patrimoine à Lagruère Lagruère dimanche 21 septembre 2025.
Lagruère Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : 2025-09-21, 15:00-18:00
Début : 2025-09-21 15:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-21
– Une matinée pour découvrir ou redécouvrir les richesses de Lagruère avec le Raconteur de Pays, Jean-Marie Richon !
Eglise de Saint-Juin, église Saint-Etienne, Château à péage de la Barrière, église Saint Aignan, apéritif offert
– Une après midi au hameau de Lamarque (Lagruère) …. l’occasion de faier d’autres découvertes !
Ecole d’autrefois avec séance de classe à l’ancienne (places limitées, pensez à réserver), visite libre de l’église Saint-Etienne de Lamarque .
Lagruère 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 35 85 08
English : Journée du Patrimoine à Lagruère
Heritage Day at Lagruère
German : Journée du Patrimoine à Lagruère
Tag des Kulturerbes in Lagruère
Italiano :
Giornata del patrimonio a Lagruère
Espanol : Journée du Patrimoine à Lagruère
Día del Patrimonio en Lagruère
