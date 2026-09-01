Informations pratiques

Grossouvre

Journée du Patrimoine à l’Espace Métal-Halle de Grossouvre

Espace Métal – Halle de Grossouvre Grossouvre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Découverte de la scénographie ludique et interactive conçue par Jamy Gourmaud, dédiée à l’histoire de la métallurgie et de l’exposition temporaire : Robots de fer : plongez dans la grande odyssée des supers héros Japonais !

Guidés par Jamy Gourmaud et Georges Dufaut, ancien maître des forges de Grossouvre au 19ème siècle, les visiteurs sont invités à découvrir les prémices de la métallurgie contemporaine en embarquant pour un étonnant voyage au temps des forges et de la révolution industrielle du XIX ème siècle. Des expériences, des manipulations, des projections de films et des jeux permettent aux curieux de comprendre l’évolution des procédés d’extraction du fer et de découvrir les caractéristiques de ce métal plus précieux qu’il n’y parait.

Exposition temporaire : Robots de Fer, plongez dans la grande odyssée des super-héros japonais !, plus de 300 robots ultra colorés des années 70/80 réunis dans l’exposition. .

Espace Métal – Halle de Grossouvre Grossouvre 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 06 38 contact@halledegrossouvre.com

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English :

Discover the playful and interactive exhibition design created by Jamy Gourmaud, dedicated to the history of metallurgy and the temporary exhibition: Iron Robots: Dive into the epic odyssey of Japanese superheroes!

L’événement Journée du Patrimoine à l’Espace Métal-Halle de Grossouvre Grossouvre a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Loire en Berry