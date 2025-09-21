Journée du Patrimoine à Moloy Moloy

Chemin de la Combe Aulogne et place de l’église Moloy Côte-d’Or

Gratuit

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Au programme

Visites commentées de l’église Saint-Jean-Baptiste à 11h et 15h

Présentation du projet de restauration des anciens systèmes d’alimentation en eau des sources Paramelle à 10h et 14h

Concert organisé par l’association Saint-Jean-Baptiste à 16h

Visites libres dans le village…

Un point buvette et snacking accueillera également les visiteurs dans la salle des fêtes. .

Chemin de la Combe Aulogne et place de l’église Moloy 21120 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 95 24 03

