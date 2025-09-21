Journée du Patrimoine à Moloy Moloy
Chemin de la Combe Aulogne et place de l’église Moloy Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Journée du patrimoine à Moloy, le dimanche 21 septembre 2025.
Au programme
Visites commentées de l’église Saint-Jean-Baptiste à 11h et 15h
Présentation du projet de restauration des anciens systèmes d’alimentation en eau des sources Paramelle à 10h et 14h
Concert organisé par l’association Saint-Jean-Baptiste à 16h
Visites libres dans le village…
Un point buvette et snacking accueillera également les visiteurs dans la salle des fêtes. .
Chemin de la Combe Aulogne et place de l’église Moloy 21120 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 95 24 03
L’événement Journée du Patrimoine à Moloy Moloy a été mis à jour le 2025-09-16 par OT des Vallées de la Tille et de l’Ignon