Informations pratiques

Plourin-lès-Morlaix

Journée du patrimoine à Plourin les Morlaix

Plourin-lès-Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

– La visite du Manoir de Penlan et de la chapelle Saint Bernard propose une immersion dans le patrimoine architectural local. Les propriétaires du manoir de Plourin-lès-Morlaix guident les participants et partagent l’histoire du site.

Cette exploration s’inscrit dans le cadre des Journées européennes du patrimoine à Plourin-lès-Morlaix.

L’événement se déroule le dimanche 20 septembre 2026 à 10h00 et 14h00 au Manoir de Penlan, à Plourin-lès-Morlaix.

– L’église Notre-Dame de Plourin-lès-Morlaix et son ossuaire ouvrent leurs portes pour une découverte du patrimoine breton.

Cette ouverture s’inscrit dans le cadre des Journées européennes du patrimoine à Plourin-lès-Morlaix, offrant une opportunité d’approfondir l’histoire locale.

Le site sera accessible le dimanche 20 septembre 2026 à 14h00 à Plourin-lès-Morlaix. .

Plourin-lès-Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 14 94

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English :

L’événement Journée du patrimoine à Plourin les Morlaix Plourin-lès-Morlaix a été mis à jour le 2026-08-31 par OT BAIE DE MORLAIX