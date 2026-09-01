Journée du patrimoine à Plourin les Morlaix Plourin-lès-Morlaix
dimanche 20 septembre 2026 · Plourin-lès-Morlaix
Informations pratiques
Plourin-lès-Morlaix
Journée du patrimoine à Plourin les Morlaix
Plourin-lès-Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
– La visite du Manoir de Penlan et de la chapelle Saint Bernard propose une immersion dans le patrimoine architectural local. Les propriétaires du manoir de Plourin-lès-Morlaix guident les participants et partagent l’histoire du site.
Cette exploration s’inscrit dans le cadre des Journées européennes du patrimoine à Plourin-lès-Morlaix.
L’événement se déroule le dimanche 20 septembre 2026 à 10h00 et 14h00 au Manoir de Penlan, à Plourin-lès-Morlaix.
– L’église Notre-Dame de Plourin-lès-Morlaix et son ossuaire ouvrent leurs portes pour une découverte du patrimoine breton.
Cette ouverture s’inscrit dans le cadre des Journées européennes du patrimoine à Plourin-lès-Morlaix, offrant une opportunité d’approfondir l’histoire locale.
Le site sera accessible le dimanche 20 septembre 2026 à 14h00 à Plourin-lès-Morlaix. .
Plourin-lès-Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 14 94
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English :
L’événement Journée du patrimoine à Plourin les Morlaix Plourin-lès-Morlaix a été mis à jour le 2026-08-31 par OT BAIE DE MORLAIX
À voir aussi à Plourin-lès-Morlaix (Finistère)
- Visite du manoir de Penlan et de la chapelle Saint Bernard, Manoir de Penlan, Plourin-lès-Morlaix 20 septembre 2026
- Les kanndi, entre mémoire du lin et eldorado pour les amphibiens, Chapelle Sainte-Philomène, Plourin-lès-Morlaix 20 septembre 2026
- Visite de l’église Notre Dame de Plourin-Lès Morlaix et de son ossuaire, Église Notre-Dame, Plourin-lès-Morlaix 20 septembre 2026