JOURNÉE DU PATRIMOINE À QUAI VERT Route des Carris Frossay

Informations pratiques

Frossay

JOURNÉE DU PATRIMOINE À QUAI VERT

Route des Carris Le Migron Frossay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Journée du Patrimoine au Quai Vert – Dimanche 20 septembre

À l’occasion des Journées du Patrimoine, nous vous proposons de découvrir le Migron autrement !

Le dimanche 20 septembre, partez pour une balade pédestre contée en compagnie de Jacquotte.

Pendant 1h30, laissez-vous guider entre nature, patrimoine, histoires et anecdotes, à la découverte de ce territoire et de ce qu’il a à raconter…

Trois départs sont proposés : 11h, 15h et 17h.

Sur inscription au 02 28 53 51 62 ou au 06 13 74 74 39.



Une belle occasion de prendre le temps de marcher, d’écouter et de redécouvrir le patrimoine autrement.

Venez en famille ou entre amis pour partager un moment hors du temps, au fil du canal et du patrimoine local. .

Route des Carris Le Migron Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 53 51 62 contact@quai-vert.com

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English :

L’événement JOURNÉE DU PATRIMOINE À QUAI VERT Frossay a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin