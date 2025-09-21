Journée du patrimoine à Renescure Renescure
Renescure Nord
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 12:00:00
2025-09-21
Exposition sur l’histoire du château, chasse aux trésors, exposition de pigeons, vente de friandises et de boissons…
Visite guidée: 2€/personne .
Renescure 59173 Nord Hauts-de-France +33 7 81 69 97 44
