Journée du Patrimoine à Saint-Florent-sur-Cher Saint-Florent-sur-Cher

Place de la République Saint-Florent-sur-Cher Cher

Début : 2025-09-21 09:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Le dimanche 21 septembre 2025, de 9h30 à 18h, le château de Saint-Florent-sur-Cher vous ouvre grand ses portes pour une journée festive à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Participez à des ateliers créatifs avec Créa Cuivre, savourez une dégustation de café signée Monin, explorez le château lors de visites guidées et flânez sur le marché des producteurs et artisans.

Plongez aussi dans l’histoire grâce à des expositions passionnantes sur la mode, l’art du souper, l’arrivée du café, l’esclavage, le droit de vote, ainsi qu’un hommage à Janine Gourier et une projection inédite à la Micro-Folie.

Une journée conviviale et gratuite à partager en famille ou entre amis ! .

Place de la République Saint-Florent-sur-Cher 18400 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 50 08

English :

Heritage Day at Saint-Florent-sur-Cher

German :

Tag des Kulturerbes in Saint-Florent-sur-Cher

Italiano :

Giornata del patrimonio a Saint-Florent-sur-Cher

Espanol :

Día del Patrimonio en Saint-Florent-sur-Cher

