Journée du Patrimoine à St Gildas des Bois Stade Pierre Chaussé Saint-Gildas-des-Bois

Journée du Patrimoine à St Gildas des Bois Stade Pierre Chaussé Saint-Gildas-des-Bois samedi 20 septembre 2025.

Journée du Patrimoine à St Gildas des Bois

Stade Pierre Chaussé 23 rue des sports Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21 15:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Pour les journées du patrimoine nous proposerons des visites de l’abbatiale

Samedi 20 Septembre à 15h et Dimanche 21 Septembre à 15h

Renseignements Mairie de St Gildas des Bois 02 40 01 54 54

.

Stade Pierre Chaussé 23 rue des sports Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée du Patrimoine à St Gildas des Bois Saint-Gildas-des-Bois a été mis à jour le 2025-09-05 par ADT44