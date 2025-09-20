Journée du Patrimoine à Tarnos Lieu dévoilé à l’inscription Tarnos

Tarnos Landes

Cette année, le thème retenu pour les Journées Européennes du Patrimoine est le patrimoine architecturale. À cette occasion, (re)découvrez le patrimoine de Tarnos et notamment des espaces architecturaux emblématiques de la communes tels que la Digue, le centre-ville ou encore la Baye, ainsi que des histoires traditionnelles gasconnes…

Laissez-vous tenter par un voyage dans différentes époques de notre histoire. En fil rouge, l’équipe de « Si Le Seignanx m’était conté » pour vous guider à l’aide de pastilles gratuites et ludiques.

En cas de pluie, un repli couvert sera proposé pour chaque site.

De 13h45 à 21h30.

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine

