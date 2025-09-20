Journée du Patrimoine à Villersexel Villersexel
Début : 2025-09-20 16:00:00
fin : 2025-09-20 18:30:00
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de tourisme du Pays de Villersexel vous propose une visite guidée de la ville, ponctuée d’animations de rue avec la troupe des SCEN’ARTISTES.
À l’issue de la visite, un verre de l’amitié vous sera proposé ainsi qu’une exposition de cartes postales anciennes.
Départ de l’Office de tourisme.
Ouvert à tous, gratuit.
En partenariat avec la commune de Villersexel, la Communauté de Communes du Pays de Villersexel, le comité des fêtes ainsi que la bibliothèque. .
Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 59 59
