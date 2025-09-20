Journée du Patrimoine à Villersexel Villersexel

Journée du Patrimoine à Villersexel samedi 20 septembre 2025.

Villersexel Haute-Saône

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-20 18:30:00

2025-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de tourisme du Pays de Villersexel vous propose une visite guidée de la ville, ponctuée d’animations de rue avec la troupe des SCEN’ARTISTES.

À l’issue de la visite, un verre de l’amitié vous sera proposé ainsi qu’une exposition de cartes postales anciennes.

Départ de l’Office de tourisme.

Ouvert à tous, gratuit.

En partenariat avec la commune de Villersexel, la Communauté de Communes du Pays de Villersexel, le comité des fêtes ainsi que la bibliothèque. .

Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 59 59

