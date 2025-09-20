Journée du patrimoine Parc montessuit Annemasse
Journée du patrimoine Parc montessuit Annemasse samedi 20 septembre 2025.
Journée du patrimoine
Parc montessuit 12 rue de Genève Annemasse Haute-Savoie
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
2025-09-20
Visite/atelier en famille !
Pour les journées du patrimoine Audrey Peli, chargée de médiation, vous propose une visite de l’exposition Chambre à deux lits du duo Hippolyte Hentgen suivie de l’atelier Aimant-nous , façonnez un portrait à quatre mains.
Parc montessuit 12 rue de Genève Annemasse 74100 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes resa@villaduparc.org
English :
Family visit/workshop!
For Heritage Days, mediation officer Audrey Peli invites you to visit the « Chambre à deux lits » exhibition by the Hippolyte Hentgen duo, followed by the « Aimant-nous » workshop, where you can create a four-handed portrait.
German :
Besuch/Workshop für die ganze Familie!
Anlässlich der Tage des offenen Denkmals bietet Ihnen die Vermittlungsbeauftragte Audrey Peli einen Besuch der Ausstellung « Chambre à deux lits » des Duos Hippolyte Hentgen an, gefolgt von einem Workshop « Aimant-nous », gestalten Sie ein Porträt mit vier Händen.
Italiano :
Visita/laboratorio per famiglie!
In occasione delle Giornate del Patrimonio, la responsabile della mediazione Audrey Peli propone una visita alla mostra « Chambre à deux lits » del duo Hippolyte Hentgen, seguita da un laboratorio intitolato « Aimant-nous », in cui si potrà creare un ritratto a quattro mani.
Espanol :
Visita/taller en familia
Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, la mediadora Audrey Peli propone una visita a la exposición « Chambre à deux lits » del dúo Hippolyte Hentgen, seguida de un taller titulado « Aimant-nous », en el que podrá crear un retrato a cuatro manos.
L’événement Journée du patrimoine Annemasse a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme des Monts du Genevois