Journée du patrimoine Parc montessuit Annemasse samedi 20 septembre 2025.

Parc montessuit 12 rue de Genève Annemasse Haute-Savoie

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Visite/atelier en famille !

Pour les journées du patrimoine Audrey Peli, chargée de médiation, vous propose une visite de l’exposition Chambre à deux lits du duo Hippolyte Hentgen suivie de l’atelier Aimant-nous , façonnez un portrait à quatre mains.

Parc montessuit 12 rue de Genève Annemasse 74100 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes resa@villaduparc.org

English :

Family visit/workshop!

For Heritage Days, mediation officer Audrey Peli invites you to visit the « Chambre à deux lits » exhibition by the Hippolyte Hentgen duo, followed by the « Aimant-nous » workshop, where you can create a four-handed portrait.

German :

Besuch/Workshop für die ganze Familie!

Anlässlich der Tage des offenen Denkmals bietet Ihnen die Vermittlungsbeauftragte Audrey Peli einen Besuch der Ausstellung « Chambre à deux lits » des Duos Hippolyte Hentgen an, gefolgt von einem Workshop « Aimant-nous », gestalten Sie ein Porträt mit vier Händen.

Italiano :

Visita/laboratorio per famiglie!

In occasione delle Giornate del Patrimonio, la responsabile della mediazione Audrey Peli propone una visita alla mostra « Chambre à deux lits » del duo Hippolyte Hentgen, seguita da un laboratorio intitolato « Aimant-nous », in cui si potrà creare un ritratto a quattro mani.

Espanol :

Visita/taller en familia

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, la mediadora Audrey Peli propone una visita a la exposición « Chambre à deux lits » del dúo Hippolyte Hentgen, seguida de un taller titulado « Aimant-nous », en el que podrá crear un retrato a cuatro manos.

