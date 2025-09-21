Journée du patrimoine architectural Esplanade de Montgiscard Montgiscard

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

De 10h à 13h : Visite guidée de la rétrospective du chantier de la mairie.

Venez rencontrer l’entreprise qui a œuvré pour cette belle rénovation lors d’une visite commentée, avec l’ensemble de corps de métiers.

Gratuit, ouvert à tous. Sans réservation. RDV à la mairie.

De 14h à 16h : Visite de l’église Saint-André.

Ouverture de l’église St André et visite commentée sur les 11 tableaux de Margueritte de Michel.

Gratuit, entrée libre, RDV à l’église.

La visite est précédée de chants en occitan sur l’Esplanade, à 12h.

Visite et présentation des travaux réalisés par le Club de mécènes pour la restauration et la sauvegarde du patrimoine de Montgiscard. patrimoine

mairie