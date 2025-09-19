JOURNÉE DU PATRIMOINE AU CHÂTEAU D’AVRILLÉ L’Homois Les Garennes sur Loire

JOURNÉE DU PATRIMOINE AU CHÂTEAU D’AVRILLÉ L’Homois Les Garennes sur Loire vendredi 19 septembre 2025.

JOURNÉE DU PATRIMOINE AU CHÂTEAU D’AVRILLÉ

L’Homois Château d’Avrillé Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-19

Tarif spécial JEP 5 € seulement !

✨ Et si vous profitiez des Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir les secrets de nos vins ?

Le Château d’Avrillé vous propose ses visites guidées suivez le parcours d’un grain de raisin dans notre chai de production, puis terminez par la dégustation de nos cuvées emblématiques

Vendredi 19 & Samedi 20 septembre

⏰ À 10h, 14h30 et 16h30

❗️Places limitées

Réservation obligatoire 02.41.91.22.46

ou par mail chateau.avrille@gmail.com .

L’Homois Château d’Avrillé Les Garennes sur Loire 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 91 22 46 chateau.avrille@wanadoo.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JOURNÉE DU PATRIMOINE AU CHÂTEAU D’AVRILLÉ Les Garennes sur Loire a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages