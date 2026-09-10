journée du patrimoine au château de Craon, château de Craon, Craon

Informations pratiques

journée du patrimoine au château de Craon Dimanche 20 septembre, 14h00 château de Craon Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez la magie du Château de Craon !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le magnifique Château de Craon vous ouvre ses portes pour une parenthèse enchantée hors du temps. Laissez-vous conter l’histoire de ce joyau architectural et profitez d’une programmation pensée pour toute la famille.

Pourquoi visiter le domaine ?

Une immersion historique : Explorez ce splendide château du XVIIIe siècle et ses intérieurs élégants, témoins d’un art de vivre préservé.

Un écrin de verdure : Flânez dans son parc remarquable, ses jardins à la française et ses superbes allées boisées idéales pour une promenade dominicale.

Le clou du spectacle : Assistez à des représentations équestres spectaculaires proposées par le Domaine des Écuyers, qui allient grâce, complicité et adresse.

Jeu de piste dans le parc pour les enfants.

Informations pratiques

Date unique : Dimanche 20 septembre

Horaires d’ouverture : De 14h00 à 18h00

Lieu : Château de Craon

Tarif réduit : 8€ (gratuit pour les moins de 18ans – Tarif unique à partir de 18 ans)

Que vous soyez un habitué des lieux ou un curieux en quête de belles découvertes locales, venez célébrer le patrimoine sous le signe de l’émerveillement et de l’art équestre !

Le saviez-vous ? Le château et son domaine offrent l’un des panoramas les plus remarquables de la région. C’est l’occasion idéale de redécouvrir notre patrimoine sous un nouveau jour.

château de Craon 11 avenue de Champagné 53400 Craon Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire 0243061102 http://www.chateaudecraon.fr https://www.instagram.com/chateaudecraon/ Château de Craon parking gratuit

Découvrez la magie du Château de Craon !

©SBDG & epona photographie