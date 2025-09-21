Journée du patrimoine au château du Barrail Château du Barrail Eynesse
Château du Barrail 644 route du Château du Barrail Eynesse Gironde
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Rassemblement au château voitures , tracteurs , deux roues et autres matériels anciens
Matin Ballades en voitures anciennes et visite du musée de la dordogne batelière à Port Ste Foy
Après-midi Ballades et démonstrations de matériels anciens .
Château du Barrail 644 route du Château du Barrail Eynesse 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 41 36 36 chevalier.e@hotmail.fr
