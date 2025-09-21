Journée du patrimoine au château du Barrail Château du Barrail Eynesse

Journée du patrimoine au château du Barrail Château du Barrail Eynesse dimanche 21 septembre 2025.

Journée du patrimoine au château du Barrail

Château du Barrail 644 route du Château du Barrail Eynesse Gironde

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Rassemblement au château voitures , tracteurs , deux roues et autres matériels anciens

Matin Ballades en voitures anciennes et visite du musée de la dordogne batelière à Port Ste Foy

Après-midi Ballades et démonstrations de matériels anciens .

Château du Barrail 644 route du Château du Barrail Eynesse 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 41 36 36 chevalier.e@hotmail.fr

