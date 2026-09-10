Journée du Patrimoine au Jardin Côte d’Argent, 1433 avenue de l’Océan léon, Léon
samedi 19 septembre 2026 · 1433 avenue de l'Océan léon · Léon
Informations pratiques
Journée du Patrimoine au Jardin Côte d’Argent Samedi 19 septembre, 09h00 1433 avenue de l’Océan léon Landes
Tarif préférentiel.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Samedi 19 septembre, le Jardin Côte d’Argent vous ouvres ses portes pour la Journée du Patrimoine. Et voici le programme complet
Une journée pour découvrir le jardin autrement, écouter les histoires du Marensin, partager, s’initier, se détendre et profiter simplement d’un jolie moment ensemble.
Entrée du jardin tarif réduit pour les adultes et gratuit pour les enfants.
Balades thématiques sur réservation au 06.71.12.20.71
De 9h à 20h
Possibilité de pique-niquer dans le jardin
Crêpes, planches apéro et truck de Bière Bièrenette Bar Mobile sur place
1433 Avenue de l’Océan à Léon
Venez avec vos enfants, vos amis, vos familles…ça va être une belle journée pour fêter nos premiers mois d’ouverture !
1433 avenue de l’Océan léon 1433 avenue de l’Océan, 40550 Léon Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine
Samedi 19 septembre, le Jardin Côte d’Argent vous ouvres ses portes pour la Journée du Patrimoine. Et voici le programme complet
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