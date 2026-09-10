Journée du Patrimoine au Jardin Côte d’Argent, 1433 avenue de l’Océan léon, Léon

Informations pratiques

Journée du Patrimoine au Jardin Côte d’Argent Samedi 19 septembre, 09h00 1433 avenue de l’Océan léon Landes

Tarif préférentiel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Samedi 19 septembre, le Jardin Côte d’Argent vous ouvres ses portes pour la Journée du Patrimoine. Et voici le programme complet

Une journée pour découvrir le jardin autrement, écouter les histoires du Marensin, partager, s’initier, se détendre et profiter simplement d’un jolie moment ensemble.

Entrée du jardin tarif réduit pour les adultes et gratuit pour les enfants.

Balades thématiques sur réservation au 06.71.12.20.71

De 9h à 20h

Possibilité de pique-niquer dans le jardin

Crêpes, planches apéro et truck de Bière Bièrenette Bar Mobile sur place

1433 Avenue de l’Océan à Léon

Venez avec vos enfants, vos amis, vos familles…ça va être une belle journée pour fêter nos premiers mois d’ouverture !

1433 avenue de l’Océan léon 1433 avenue de l’Océan, 40550 Léon Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine

Samedi 19 septembre, le Jardin Côte d’Argent vous ouvres ses portes pour la Journée du Patrimoine. Et voici le programme complet

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