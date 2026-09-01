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Journée du Patrimoine au Jardin de la Côte d’Argent Jardin de la Côte d’Argent Léon

samedi 19 septembre 2026 · Jardin de la Côte d'Argent · Léon

Journée du Patrimoine au Jardin de la Côte d’Argent Jardin de la Côte d’Argent Léon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Jardin de la Côte d'Argent
Adresse
1433 avenue de l'océan
Ville
40550 Léon
Département
Landes
Tarif

Léon

Journée du Patrimoine au Jardin de la Côte d’Argent

Jardin de la Côte d’Argent 1433 avenue de l’océan Léon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 21:00:00

Date(s) :
2026-09-19

9h Balade sonore avec Paul Vernhères (sur réservation)
10h45 Découverte du Qi Gong sous les arbres avec Corinne
14h Sieste musicale avec Ludovic Beyt au Spacedrum
15h15 Balade contée avec les Pins Parleurs (sur réservation)
16h45 Fabrication d’empreinte végétale en argile et initiation musicale
18h30 Conférence
Démonstration de gemmage et d’apiculture.
Visite libre du jardin, parcours pieds nus.
Petite restauration sur place, Biernette Truck de bière locale.
Entrée tarif réduit 5€.
Inscriptions aux balades animées au 06 71 12 20 71 (8€).   .

Jardin de la Côte d’Argent 1433 avenue de l’océan Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 12 20 71 

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English : Journée du Patrimoine au Jardin de la Côte d’Argent

L’événement Journée du Patrimoine au Jardin de la Côte d’Argent Léon a été mis à jour le 2026-08-21 par Côte Landes Nature Tourisme

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