Journée du Patrimoine au Jardin de la Côte d’Argent Jardin de la Côte d’Argent Léon
samedi 19 septembre 2026 · Jardin de la Côte d'Argent · Léon
Informations pratiques
Léon
Journée du Patrimoine au Jardin de la Côte d’Argent
Jardin de la Côte d’Argent 1433 avenue de l’océan Léon Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 21:00:00
Date(s) :
2026-09-19
9h Balade sonore avec Paul Vernhères (sur réservation)
10h45 Découverte du Qi Gong sous les arbres avec Corinne
14h Sieste musicale avec Ludovic Beyt au Spacedrum
15h15 Balade contée avec les Pins Parleurs (sur réservation)
16h45 Fabrication d’empreinte végétale en argile et initiation musicale
18h30 Conférence
Démonstration de gemmage et d’apiculture.
Visite libre du jardin, parcours pieds nus.
Petite restauration sur place, Biernette Truck de bière locale.
Entrée tarif réduit 5€.
Inscriptions aux balades animées au 06 71 12 20 71 (8€). .
Jardin de la Côte d’Argent 1433 avenue de l’océan Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 12 20 71
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English : Journée du Patrimoine au Jardin de la Côte d’Argent
L’événement Journée du Patrimoine au Jardin de la Côte d’Argent Léon a été mis à jour le 2026-08-21 par Côte Landes Nature Tourisme
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