Journée du Patrimoine au Mas de Saporta Mas de Saporta Lattes samedi 20 septembre 2025.

Journée du Patrimoine au Mas de Saporta Samedi 20 septembre, 10h00, 15h00 Mas de Saporta Hérault

Tarif : 6 € visite + dégustation de vieux millésimes. 25 € visite + dégustation + repas (10 € repas enfant). Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Plongez au coeur de 400 d’histoire et de saveurs de l’AOP Languedoc en visitant le Mas de Saporta à Lattes. Une visite commentée en petits groupes suivie d’une dégustation de vieux millésimes. Possibilité de déjeuner sur place. Sur réservations uniquement www.reservations.languedoc-aoc.com

Mas de Saporta Maison des Vins du Languedoc, Mas de Saporta, Lattes Lattes 34970 Hérault Occitanie 04 67 06 04 42 http://www.reservations.languedoc-aoc.com Le Mas de Saporta : Un Trésor Historique et Viticole du Languedoc

Introduction

Situé à la croisée des communes de Lattes et Montpellier, le Mas de Saporta incarne à lui seul l’histoire riche et passionnante du vignoble languedocien.

Ce mas, aujourd’hui siège de la Maison des Vins du Languedoc et du syndicat AOC Languedoc, témoigne d’un passé fascinant où se croisent personnalités historiques, traditions viticoles et enjeux patrimoniaux.

Une Architecture Riche de Sédiments Historiques

Le Mas de Saporta se distingue par son patrimoine architectural, témoin d’époques variées. Plongez au coeur de 400 ans d’histoire et de saveurs de l’AOP Languedoc. Grand parking sur place pour accès en voiture

Accès Tram par ligne 3 arrêt Garcia Lorca (10 mn de marche)

© Syndicat AOP Languedoc