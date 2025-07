JOURNÉE DU PATRIMOINE AU MOULIN DU FAGET Le Faget

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Pour les journées européennes du patrimoine, le moulin du Faget vous ouvre ses portes le dimanche 21 septembre!

Construit entre 1850 et 1880, cet édifice est une ancienne station de pompage et moulin à grain.

Vous pourrez l’observer de 14h à 18h avec une scène musicale ouverte et une exposition mettant en valeur Flo Loubersanes (Artiste Peintre) et Jean-Claude CALS qui est photographe.

Une buvette sera mise en place. .

English :

For the European Heritage Days, the Moulin du Faget opens its doors on Sunday, September 21!

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals öffnet die Mühle von Faget am Sonntag, den 21. September ihre Türen für Sie!

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Moulin du Faget vi apre le porte domenica 21 settembre!

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Moulin du Faget le abre sus puertas el domingo 21 de septiembre

