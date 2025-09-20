Journée du Patrimoine au Musée Augustin Bernard Centre culturel – Musée Bourbon-l’Archambault

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le samedi 20 septembre de 14h à 18h, le Musée Augustin Bernard, ouvrira ses portes offrant son regard sur l’histoire et l’identité de la ville de Bourbon-l’Archambault à travers son patrimoine architectural.

Le musée retrace plus de 2 000 ans d’histoire, en mettant en valeur les différentes facettes de ce territoire :

Un héritage médiéval et princier, marqué par la présence des Bourbon et par des vestiges architecturaux remarquables que sont les trois tours nord du château, les vetiges des remparts et la tour Qui Qu’en Grogne.

Un patrimoine thermal unique, qui a façonné le visage de la cité à travers des infrastructures spécifiques et des bâtiments liés aux grandes époques du thermalisme (thermes, villas, casino, parcs …)

Une identité rurale toujours vivante, reflétée dans les domaines, les fermes et un bâti diversifié, témoin de la richesse du terroir local.

Conçu comme un lieu de transmission et de partage, le Musée Augustin Bernard invite les visiteurs à découvrir la pluralité d’un patrimoine où se mêlent ruralité, histoire thermale et mémoire médiévale.

Son ouverture ce jour, en résonance avec la thématique des Journées Européennes du Patrimoine, souligne l’importance de préserver et valoriser les héritages qui ont façonné l’histoire de Bourbon-l’Archambault et de ses habitants.

Centre culturel – Musée 2, rue des Thermes 03160 Bourbon-l’Archambault Bourbon-l’Archambault 03160 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 66 54 15 Centre culturel installé dans l’ancien casino de la ville, bâti en 1889

