Journée du Patrimoine au musée des ATP Musée des arts et traditions populaires de moyenne Provence Draguignan

Journée du Patrimoine au musée des ATP Musée des arts et traditions populaires de moyenne Provence Draguignan vendredi 19 septembre 2025.

Journée du Patrimoine au musée des ATP 19 – 22 septembre Musée des arts et traditions populaires de moyenne Provence Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T12:30:00

Fin : 2025-09-22T10:00:00 – 2025-09-22T12:30:00

Exposition BITL Agency, en collaboration avec l’éco-organisme ReFashion.

Petits points, grandes histoires, réparons nos textiles et chaussures.

Musée des arts et traditions populaires de moyenne Provence 75 place georges brassens, 83300 Draguignan, France Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494470572 https://www.dracenie.com/fr/musee_des_atp Le musée permet de découvrir et d’étudier sur 600 m² d’exposition répartis sur trois niveaux, les conditions de vie et de travail en moyenne Provence de 1800 à 1955 : culture des céréales, viticulture, oléiculture avec la reconstitution de deux moulins, un atelier de bouchonnerie, un atelier de cordonnier, l’industrie de la céramique, le pastoralisme et la transhumance, l’apiculture, la chasse, l’habitat provençal avec une cuisine reconstituée, les fêtes traditionnelles, la verrerie, la sériciculture. La visite se poursuit en extérieur, dans le jardin et la galerie des machines. Parking à proximité

Exposition BITL Agency, en collaboration avec l’éco-organisme ReFashion.

Re_fashion Exposition Petits Points au musée des ATP