Journée du Patrimoine au musée des ATP Musée des arts et traditions populaires de moyenne Provence Draguignan

Journée du Patrimoine au musée des ATP Musée des arts et traditions populaires de moyenne Provence Draguignan dimanche 21 septembre 2025.

Journée du Patrimoine au musée des ATP Dimanche 21 septembre, 16h00 Musée des arts et traditions populaires de moyenne Provence Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Spectacle « Frou-Frou » dans le jardin du musée des Arts et Traditions Populaires.

Spectacle interactif autour de la robe par une costumière et une metteuse en scène de la compagnie La Belle Trame, à l’aide de leur « vélo-couture ».

Musée des arts et traditions populaires de moyenne Provence 75 place georges brassens, 83300 Draguignan, France Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494470572 https://www.dracenie.com/fr/musee_des_atp Le musée permet de découvrir et d’étudier sur 600 m² d’exposition répartis sur trois niveaux, les conditions de vie et de travail en moyenne Provence de 1800 à 1955 : culture des céréales, viticulture, oléiculture avec la reconstitution de deux moulins, un atelier de bouchonnerie, un atelier de cordonnier, l’industrie de la céramique, le pastoralisme et la transhumance, l’apiculture, la chasse, l’habitat provençal avec une cuisine reconstituée, les fêtes traditionnelles, la verrerie, la sériciculture. La visite se poursuit en extérieur, dans le jardin et la galerie des machines. Parking à proximité

Spectacle « Frou-Frou » dans le jardin du musée des Arts et Traditions Populaires.

Théâtres en Dracénie