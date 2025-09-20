Journée du Patrimoine au Musée Mémoires d’Alpinismes la Ville Saint-Christophe-en-Oisans

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, l’entrée du musée Mémoires d’Alpinismes est gratuite.

Découvrez le monde de l’alpinisme et l’histoire de la route de la Bérarde.

la Ville Musée Mémoires d’Alpinismes Saint-Christophe-en-Oisans 38520 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 79 52 25 musee@saint-christophe-en-oisans.fr

English : Heritage days

On the occasion of the European Heritage Days, admission to the Mémoires d’Alpinismes museum is free.

Discover the world of mountaineering and the history of the Bérarde route.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals ist der Eintritt in das Museum Mémoires d’Alpinismes kostenlos.

Entdecken Sie die Welt des Alpinismus und die Geschichte der Route de la Bérarde.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, l’ingresso al museo Mémoires d’Alpinismes è gratuito.

Scoprite il mondo dell’alpinismo e la storia della via Bérarde.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la entrada al museo Mémoires d’Alpinismes es gratuita.

Descubra el mundo del alpinismo y la historia de la ruta de Bérarde.

