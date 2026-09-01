JOURNÉE DU PATRIMOINE AU TEMPLE DE LUCHON TEMPLE PROTESTANT Bagnères-de-Luchon
dimanche 20 septembre 2026 · TEMPLE PROTESTANT · Bagnères-de-Luchon
Informations pratiques
Bagnères-de-Luchon
JOURNÉE DU PATRIMOINE AU TEMPLE DE LUCHON
TEMPLE PROTESTANT 15 Avenue Alexandre Dumas Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:30:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-20
15h-16h30 : Conférence : Histoire du Temple et des Protestants de Luchon
La création du Temple à la Belle Epoque.
Une communauté protestante d’origine à la fois Commingeoise et Britannique
Bagnères-de-Luchon une station thermale en vogue à la Belle époque.
Un projet délicat à financer et à réaliser, initialement conçu par l’Architecte des thermes.
Aujourd’hui, une communauté qui vit au rythme de la saison thermale
Visite et porte ouverte le Dimanche après-midi de 14h30 à 17h30
Gratuit
Limité à 50 personnes .
TEMPLE PROTESTANT 15 Avenue Alexandre Dumas Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie
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English :
3:00–4:30 p.m.: Lecture: History of the Temple and the Protestants of Luchon
L’événement JOURNÉE DU PATRIMOINE AU TEMPLE DE LUCHON Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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