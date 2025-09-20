Journée du Patrimoine au Temple Protestant Temple Courseulles-sur-Mer

Le temple protestant de Courseulles ouvrira ses portes samedi 20 septembre de 14h30 à 17h30.

A 15h une visite du « Courseulles protestant » partira du temple et ira jusqu’au cimetière protestant en notant au passage quelques maisons et rue emblématiques de l’histoire protestante de Courseulles.

On évoquera aussi à l’occasion de cette promenade le journal du Pasteur Jeanneret, qui documente, parfois heure par heure, le débarquement canadien à Courseulles. .

Temple 11 Rue du Temple Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie erf.courseulles@gmail.com

English : Journée du Patrimoine au Temple Protestant

Opening of the temple. Protestant Courseulles » tour from the temple to the Protestant cemetery at 15:00

German : Journée du Patrimoine au Temple Protestant

Eröffnung des Tempels. Besuch des « protestantischen Courseulles » vom Tempel bis zum protestantischen Friedhof um 15:00 Uhr

Italiano :

Apertura del tempio. Giro « Courseulles protestanti » dalla chiesa al cimitero protestante alle 15:00

Espanol :

Apertura del templo. Recorrido « Courseulles protestantes » desde la iglesia hasta el cementerio protestante a las 15:00 horas

