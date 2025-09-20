Journée du Patrimoine au Temple Protestant Temple Courseulles-sur-Mer
Journée du Patrimoine au Temple Protestant Temple Courseulles-sur-Mer samedi 20 septembre 2025.
Journée du Patrimoine au Temple Protestant
Temple 11 Rue du Temple Courseulles-sur-Mer Calvados
Ouverture du temple. Visite du « Courseulles protestant » du temple jusqu’au cimetière protestant à 15:00
Le temple protestant de Courseulles ouvrira ses portes samedi 20 septembre de 14h30 à 17h30.
A 15h une visite du « Courseulles protestant » partira du temple et ira jusqu’au cimetière protestant en notant au passage quelques maisons et rue emblématiques de l’histoire protestante de Courseulles.
On évoquera aussi à l’occasion de cette promenade le journal du Pasteur Jeanneret, qui documente, parfois heure par heure, le débarquement canadien à Courseulles. .
English : Journée du Patrimoine au Temple Protestant
Opening of the temple. Protestant Courseulles » tour from the temple to the Protestant cemetery at 15:00
German : Journée du Patrimoine au Temple Protestant
Eröffnung des Tempels. Besuch des « protestantischen Courseulles » vom Tempel bis zum protestantischen Friedhof um 15:00 Uhr
Italiano :
Apertura del tempio. Giro « Courseulles protestanti » dalla chiesa al cimitero protestante alle 15:00
Espanol :
Apertura del templo. Recorrido « Courseulles protestantes » desde la iglesia hasta el cementerio protestante a las 15:00 horas
