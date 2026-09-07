Journée du patrimoine aux Moulins de Roupeyrac, Moulins de Roupeyrac – Maison François Fabié, Durenque

Informations pratiques

Journée du patrimoine aux Moulins de Roupeyrac Dimanche 20 septembre, 14h00 Moulins de Roupeyrac – Maison François Fabié Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Participez à une journée conviviale autour des savoir-faire d’autrefois. Grâce au moulin réhabilité, nous produirons de la farine avant de façonner de petits pains, qui seront cuits dans le four du moulin puis dégustés sur place.

Nous presserons également des pommes à l’aide d’un pressoir en bois afin de préparer un jus que nous savourerons ensemble.

Une occasion unique de découvrir, de transmettre et de préserver des savoir-faire ancestraux.

Moulins de Roupeyrac – Maison François Fabié Chemin du moulin de Roupeyrac, 12170 Durenque Durenque 12170 Aveyron Occitanie http://moulins-roupeyrac.fr Moulin à farine, moulin à huile de noix, four à pain et ancien pressoir, ce lieu a remis en fonctionnement la scie battante hydraulique. À ce titre, la visite vous plongera dans la vie au XIXe siècle tout en découvrant l’oeuvre de François Fabié en parcourant sa maison natale. À 35 minutes au sud-est de Rodez, 40 minutes d’Albi et Millau. Signalisation à Villefranche-de-Panat, sur la D902, à Cassagnes-Begonhes et dans le village de Durenque. Arrivé à Durenque, suivre les panneaux indiquant Moulin de Roupeyrac.

Nous réaliserons de la farine grâce au moulin réabiliter pour ensuite façonner un petit pain chacun.La cuisson se fera dans le four du moulin et chacun pourra alors le déguster.

©DR