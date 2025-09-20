Journée du Patrimoine Aventure à Châteauneuf Châteauneuf

Et si vous partiez pour un voyage dans le temps et l’histoire ?

Visitez Châteauneuf et Saint-Maurice-lès-Châteauneuf en voyageant au fil des siècles.

Un parcours de 4,7 km à travers nos villages brionnais découvrez leurs secrets cachés, leurs constructions, et les influences qui ont façonné les villages d’aujourd’hui.

À travers un jeu ludique, accompagnez Léa, jeune héritière de la tradition familiale, dans sa quête pour retrouver ses ancêtres.

De seigneur à prêtre, en passant par facteur, découvrez l’histoire étroitement liée de ces deux communes sous un œil nouveau. .

Place des marronniers Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 07 06 officedetourisme@bsb71.fr

