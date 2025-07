Journée du Patrimoine Baltzenheim

Journée du Patrimoine Baltzenheim dimanche 21 septembre 2025.

Journée du Patrimoine

20 rue principale Baltzenheim Haut-Rhin

La commune de Baltzenheim propose une visite du village.

Dans la salle des fête, vous trouverez une exposition qui retrace les offensives du Rhin en 1940

Venez tester découvrir l’envers du décor avec les pompiers qui vous proposerons différents ateliers de 10h00 à 16h00

Programme à venir. le 80ème anniversaire de libération sera organisé ce jour-là… .

20 rue principale Baltzenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 75 47

English :

The commune of Baltzenheim offers a tour of the village.

In the village hall, you’ll find an exhibition retracing the Rhine offensives of 1940

Come and take a behind-the-scenes look with the firefighters, who will be offering various workshops from 10:00 to 16:00

German :

Die Gemeinde Baltzenheim bietet einen Rundgang durch das Dorf an.

Im Festsaal finden Sie eine Ausstellung, die die Rheinoffensiven von 1940 dokumentiert

Kommen Sie zum Testen und entdecken Sie mit der Feuerwehr, die Ihnen von 10:00 bis 16:00 Uhr verschiedene Workshops anbietet, den Blick hinter die Kulissen

Italiano :

Il comune di Baltzenheim offre un tour del villaggio.

Nella sala del paese è allestita una mostra che racconta le offensive sul Reno del 1940

Venite a provare cosa succede dietro le quinte con i vigili del fuoco, che offriranno una serie di laboratori dalle 10.00 alle 16.00

Espanol :

El municipio de Baltzenheim ofrece una visita guiada por el pueblo.

En la sala de fiestas, una exposición sobre las ofensivas del Rin en 1940

De 10.00 a 16.00 horas, los bomberos propondrán una serie de talleres para descubrir lo que ocurre entre bastidores

