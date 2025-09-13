JOURNÉE DU PATRIMOINE Bompas
JOURNÉE DU PATRIMOINE Bompas samedi 13 septembre 2025.
JOURNÉE DU PATRIMOINE
Place David Vidal Bompas Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 15:30:00
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Une journée festive, culturelle et conviviale vous attend !
.
Place David Vidal Bompas 66430 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 63 26 08
English :
A festive, cultural and convivial day awaits you!
German :
Ein festlicher, kultureller und geselliger Tag erwartet Sie!
Italiano :
Vi aspetta una giornata di festa, cultura e amicizia!
Espanol :
Le espera una jornada festiva, cultural y acogedora
