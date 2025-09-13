JOURNÉE DU PATRIMOINE Bompas

Place David Vidal Bompas Pyrénées-Orientales

Début : 2025-09-13 15:30:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Une journée festive, culturelle et conviviale vous attend !

Place David Vidal Bompas 66430 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 63 26 08

English :

A festive, cultural and convivial day awaits you!

German :

Ein festlicher, kultureller und geselliger Tag erwartet Sie!

Italiano :

Vi aspetta una giornata di festa, cultura e amicizia!

Espanol :

Le espera una jornada festiva, cultural y acogedora

