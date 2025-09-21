Journée du patrimoine « Bouxwiller en anciennes » Bouxwiller
1 place du Château Bouxwiller Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-09-21 10:00:00
Exposition de Citroën anciennes au cour de la place du château.
Possibilité de photos vintage et de venir avec sa voiture / moto de collection
Restauration sur place
1 place du Château Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 40 22 31 contact@cal-asso.org
English :
Exhibition of vintage Citroëns in the heart of the Place du Château.
Opportunity to take vintage photos and bring your own classic car or motorcycle
Catering on site
German :
Ausstellung von Citroën-Oldtimern im Hof des Schlossplatzes.
Möglichkeit, Vintage-Fotos zu machen und mit seinem Oldtimer/Motorrad zu kommen
Verpflegung vor Ort
Italiano :
Esposizione di Citroën d’epoca nel cuore della Place du Château.
Possibilità di scattare foto d’epoca e di portare la propria auto o moto d’epoca
Ristorazione in loco
Espanol :
Exposición de Citroëns de época en el corazón de la Place du Château.
Oportunidad de hacer fotos de época y traer su propio coche o moto clásicos
Catering in situ
