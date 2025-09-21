Journée du patrimoine « Bouxwiller en anciennes » Bouxwiller

Journée du patrimoine « Bouxwiller en anciennes » Bouxwiller dimanche 21 septembre 2025.

Journée du patrimoine « Bouxwiller en anciennes »

1 place du Château Bouxwiller Bas-Rhin

Dimanche 2025-09-21 10:00:00

2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Exposition de Citroën anciennes au cour de la place du château.

Possibilité de photos vintage et de venir avec sa voiture / moto de collection

Restauration sur place

Restauration sur place

1 place du Château Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 40 22 31 contact@cal-asso.org

English :

Exhibition of vintage Citroëns in the heart of the Place du Château.

Opportunity to take vintage photos and bring your own classic car or motorcycle

Catering on site

German :

Ausstellung von Citroën-Oldtimern im Hof des Schlossplatzes.

Möglichkeit, Vintage-Fotos zu machen und mit seinem Oldtimer/Motorrad zu kommen

Verpflegung vor Ort

Italiano :

Esposizione di Citroën d’epoca nel cuore della Place du Château.

Possibilità di scattare foto d’epoca e di portare la propria auto o moto d’epoca

Ristorazione in loco

Espanol :

Exposición de Citroëns de época en el corazón de la Place du Château.

Oportunidad de hacer fotos de época y traer su propio coche o moto clásicos

Catering in situ

