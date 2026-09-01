Journée du patrimoine Petite Maison de l’étang Brocas
samedi 19 septembre 2026 · Petite Maison de l'étang · Brocas
Informations pratiques
Brocas
Journée du patrimoine
Petite Maison de l’étang 114 rue de l’étang Brocas Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
A travers nos photos, venez découvrir notre patrimoine architectural.
Échange sur la photographie à 11h et 15h.
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Échange sur la photographie à 11h et 15h. .
Petite Maison de l’étang 114 rue de l’étang Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 80 56 43 oeildebrocas@gmail.com
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English : Journée du patrimoine
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Photography workshop at 11 a.m. and 3 p.m.
L’événement Journée du patrimoine Brocas a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cœur Haute Lande
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