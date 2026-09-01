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Journée du patrimoine Petite Maison de l’étang Brocas

samedi 19 septembre 2026 · Petite Maison de l'étang · Brocas

Journée du patrimoine Petite Maison de l’étang Brocas

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Petite Maison de l'étang
Adresse
114 rue de l'étang
Ville
40420 Brocas
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Brocas

Journée du patrimoine

Petite Maison de l’étang 114 rue de l’étang Brocas Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :
2026-09-19

A travers nos photos, venez découvrir notre patrimoine architectural.
Échange sur la photographie à 11h et 15h.
A travers nos photos, venez découvrir notre patrimoine architectural.
Échange sur la photographie à 11h et 15h.   .

Petite Maison de l’étang 114 rue de l’étang Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 80 56 43  oeildebrocas@gmail.com

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English : Journée du patrimoine

Come discover our architectural heritage through our photos.
Photography workshop at 11 a.m. and 3 p.m.

L’événement Journée du patrimoine Brocas a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cœur Haute Lande

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