Journée du patrimoine Petite Maison de l’étang Brocas

Informations pratiques

Brocas

Journée du patrimoine

Petite Maison de l’étang 114 rue de l’étang Brocas Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

A travers nos photos, venez découvrir notre patrimoine architectural.

Échange sur la photographie à 11h et 15h.

A travers nos photos, venez découvrir notre patrimoine architectural.

Échange sur la photographie à 11h et 15h. .

Petite Maison de l’étang 114 rue de l’étang Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 80 56 43 oeildebrocas@gmail.com

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English : Journée du patrimoine

Come discover our architectural heritage through our photos.

Photography workshop at 11 a.m. and 3 p.m.

L’événement Journée du patrimoine Brocas a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cœur Haute Lande