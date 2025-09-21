JOURNEE DU PATRIMOINE CATHEDRALE CONCERT ET VISITE DE L’ORGUE Saint-Pons-de-Thomières
JOURNEE DU PATRIMOINE CATHEDRALE CONCERT ET VISITE DE L’ORGUE Saint-Pons-de-Thomières dimanche 21 septembre 2025.
JOURNEE DU PATRIMOINE CATHEDRALE CONCERT ET VISITE DE L’ORGUE
Grand Rue Saint-Pons-de-Thomières Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
L’Association Les Amis de l’Orgue de Saint-Pons vous accueille tout l’après-midi à la Cathédrale pour un concert d’orgue, suivi d’une visite de l’instrument.
L’Association Les Amis de l’Orgue de Saint-Pons vous accueille tout l’après-midi à la Cathédrale
– 15 h concert gratuit et commenté sur l’orgue de Saint-Pons. Durée environ 45 minutes
– De 16h à 18h, visite de l’orgue accès à la tribune, explications par l’organiste et visite de l’intérieur de l’instrument. .
Grand Rue Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie +33 6 08 53 34 42
English :
The Association Les Amis de l’Orgue de Saint-Pons welcomes you to the Cathedral for an afternoon organ concert, followed by a tour of the instrument.
German :
Der Verein Les Amis de l’Orgue de Saint-Pons empfängt Sie den ganzen Nachmittag in der Kathedrale zu einem Orgelkonzert, gefolgt von einer Besichtigung des Instruments.
Italiano :
L’Associazione Les Amis de l’Orgue de Saint-Pons vi accoglie nella Cattedrale per un concerto d’organo nel pomeriggio, seguito da una visita allo strumento.
Espanol :
La Asociación Les Amis de l’Orgue de Saint-Pons le da la bienvenida a la Catedral para un concierto de órgano por la tarde, seguido de una visita al instrumento.
L’événement JOURNEE DU PATRIMOINE CATHEDRALE CONCERT ET VISITE DE L’ORGUE Saint-Pons-de-Thomières a été mis à jour le 2025-09-06 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC