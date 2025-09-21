JOURNEE DU PATRIMOINE CATHEDRALE CONCERT ET VISITE DE L’ORGUE Saint-Pons-de-Thomières

JOURNEE DU PATRIMOINE CATHEDRALE CONCERT ET VISITE DE L’ORGUE Saint-Pons-de-Thomières dimanche 21 septembre 2025.

JOURNEE DU PATRIMOINE CATHEDRALE CONCERT ET VISITE DE L’ORGUE

Grand Rue Saint-Pons-de-Thomières Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

L’Association Les Amis de l’Orgue de Saint-Pons vous accueille tout l’après-midi à la Cathédrale pour un concert d’orgue, suivi d’une visite de l’instrument.

L’Association Les Amis de l’Orgue de Saint-Pons vous accueille tout l’après-midi à la Cathédrale

– 15 h concert gratuit et commenté sur l’orgue de Saint-Pons. Durée environ 45 minutes

– De 16h à 18h, visite de l’orgue accès à la tribune, explications par l’organiste et visite de l’intérieur de l’instrument. .

Grand Rue Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie +33 6 08 53 34 42

English :

The Association Les Amis de l’Orgue de Saint-Pons welcomes you to the Cathedral for an afternoon organ concert, followed by a tour of the instrument.

German :

Der Verein Les Amis de l’Orgue de Saint-Pons empfängt Sie den ganzen Nachmittag in der Kathedrale zu einem Orgelkonzert, gefolgt von einer Besichtigung des Instruments.

Italiano :

L’Associazione Les Amis de l’Orgue de Saint-Pons vi accoglie nella Cattedrale per un concerto d’organo nel pomeriggio, seguito da una visita allo strumento.

Espanol :

La Asociación Les Amis de l’Orgue de Saint-Pons le da la bienvenida a la Catedral para un concierto de órgano por la tarde, seguido de una visita al instrumento.

L’événement JOURNEE DU PATRIMOINE CATHEDRALE CONCERT ET VISITE DE L’ORGUE Saint-Pons-de-Thomières a été mis à jour le 2025-09-06 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC