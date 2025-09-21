Journée du patrimoine | CBN SM Gestion Conservatoire botanique Chavaniac-Lafayette

Journée du patrimoine | CBN

SM Gestion Conservatoire botanique Le Bourg Chavaniac-Lafayette Haute-Loire

Début : 2025-09-21 14:30:00

Admirez la flore du Massif central grâce au jardin de manière inattendu. Une visite sensorielle et ludique pour parcourir en quelques heures les paysages du territoire et leur flore. Secrets de plantes, anecdotes scientifiques, temps d’observation.

SM Gestion Conservatoire botanique Le Bourg Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 55 65 conservatoire.siege@cbnmc.fr

English :

Admire the flora of the Massif Central in an unexpected way. In just a few hours, take a fun, sensory tour of the region?s landscapes and their flora. Plant secrets, scientific anecdotes, observation time.

German :

Bewundern Sie die Flora des Zentralmassivs dank des Gartens auf unerwartete Weise. Ein sensorischer und spielerischer Besuch, um in einigen Stunden die Landschaften der Region und ihre Flora zu durchstreifen. Pflanzengeheimnisse, wissenschaftliche Anekdoten, Beobachtungszeiten.

Italiano :

Ammirate la flora del Massiccio Centrale attraverso il giardino in modo inaspettato. Un percorso ludico e sensoriale di poche ore alla scoperta dei paesaggi della regione e della sua flora. Segreti vegetali, aneddoti scientifici e momenti di osservazione.

Espanol :

Admire la flora del Macizo Central a través del jardín de una forma inesperada. Un recorrido lúdico y sensorial de unas horas para explorar los paisajes de la región y su flora. Secretos vegetales, anécdotas científicas y tiempo de observación.

