Journée du patrimoine Parc Communal Champforgeuil

Informations pratiques

Champforgeuil

Journée du patrimoine

Parc Communal 7 rue Charles Lemaux Champforgeuil Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

« Papi, Mamie, c’était comment Champforgeuil avant ? »

Venez découvrir la passé de Champforgeuil d’une manière ludique avec livrets adultes et enfants, sous forme numérique ou pas !

Participez à la visite du Château de la famille Méric de Bellefon et le pot de l’amitié. .

Parc Communal 7 rue Charles Lemaux Champforgeuil 71530 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 41 41 02 cap.ccas@champforgeuil.fr

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English : Journée du patrimoine

L’événement Journée du patrimoine Champforgeuil a été mis à jour le 2026-09-05 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I