Journée du patrimoine Parc Communal Champforgeuil
samedi 19 septembre 2026 · Parc Communal · Champforgeuil
Informations pratiques
Champforgeuil
Journée du patrimoine
Parc Communal 7 rue Charles Lemaux Champforgeuil Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
« Papi, Mamie, c’était comment Champforgeuil avant ? »
Venez découvrir la passé de Champforgeuil d’une manière ludique avec livrets adultes et enfants, sous forme numérique ou pas !
Participez à la visite du Château de la famille Méric de Bellefon et le pot de l’amitié. .
Parc Communal 7 rue Charles Lemaux Champforgeuil 71530 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 41 41 02 cap.ccas@champforgeuil.fr
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English : Journée du patrimoine
L’événement Journée du patrimoine Champforgeuil a été mis à jour le 2026-09-05 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I