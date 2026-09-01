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AGENDA · Champforgeuil

Journée du patrimoine Parc Communal Champforgeuil

samedi 19 septembre 2026 · Parc Communal · Champforgeuil

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Parc Communal
Adresse
7 rue Charles Lemaux
Ville
71530 Champforgeuil
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Champforgeuil

Journée du patrimoine

Parc Communal 7 rue Charles Lemaux Champforgeuil Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

« Papi, Mamie, c’était comment Champforgeuil avant ? »

Venez découvrir la passé de Champforgeuil d’une manière ludique avec livrets adultes et enfants, sous forme numérique ou pas !
Participez à la visite du Château de la famille Méric de Bellefon et le pot de l’amitié.   .

Parc Communal 7 rue Charles Lemaux Champforgeuil 71530 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 41 41 02  cap.ccas@champforgeuil.fr

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English : Journée du patrimoine

L’événement Journée du patrimoine Champforgeuil a été mis à jour le 2026-09-05 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I