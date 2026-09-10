Journée du Patrimoine, Château de craon, Craon

Informations pratiques

Journée du Patrimoine Dimanche 20 septembre, 14h00 Château de craon Mayenne

Tarif unique 8€ – gratuit pour les enfants (- de 18 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Journées du Patrimoine – Dimanche 20 septembre

En famille ou entre amis, vivez un moment privilégié au cœur de notre demeure d’exception ! Découvrez le château en visite libre documentée et flânez dans les jardins en continu de 14h à 19h.

Animation spectacle équestre avec le domaine des écuyers:

« Madame de la Paix Fleurie vous convie à un voyage décalé à travers les siècles, chevauchant fièrement en selle d’amazone. Entre récits croustillants, tours d’adresse équestre et maniement des armes, à cheval et tout en élégance, elle revisite l’histoire à sa façon… avec panache, esprit et un soupçon d’impertinence!

Tarif unique (château & parc) : 8 € (gratuit -18 ans).

Château de craon 11 avenue de Champagné 53400 Craon Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire 0243061102 http://www.chateaudecraon.fr https://www.instagram.com/chateaudecraon/ « Un esprit de famille au cœur d’une demeure d’exception »

Le Château de Craon n’est pas un musée ! depuis plus de deux siècles, il est avant tout une maison de famille, transmise de génération en génération, où l’histoire continue de s’écrire chaque jour.

Ici, le patrimoine n’est pas figé. Il est habité, entretenu, vécu et transmis.

Chaque visite, chaque séjour, chaque mariage est une invitation à entrer, le temps de quelques heures ou de quelques jours, dans une demeure où l’art de vivre à la française demeure une réalité quotidienne.

Notre ambition est simple : accueillir chaque visiteur avec sincérité, dans une élégance discrète, afin qu’il reparte avec le sentiment d’avoir été reçu non comme un client, mais comme un hôte… et peut-être, demain, comme un ami.

A bientôt pour écrire l’histoire ensemble,

Séverine et Bertrand de Guébriant – propriétaires du château de Craon parking gratuit

Journées du Patrimoine – Dimanche 20 septembre Découvrez le château en visite libre documentée et flânez dans les jardins en continu de 14h à 18h. journées du patrimoine château de Craon visite libre

sbdg