Journée du patrimoine Château de Fals Fals

Journée du patrimoine Château de Fals

Journée du patrimoine Château de Fals Fals samedi 20 septembre 2025.

Journée du patrimoine Château de Fals

Château de Fals Fals Lot-et-Garonne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21

Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21

Activités pour petits et grands Tir à l’arc, contes et histoires pour toute la famille, jeux avec l’association Atout Jeux, exposition de tracteurs anciens, exposition d’objets en bois, présentation des lieux et découverte du château.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château de Fals accueillera petits et grands pour une journée festive et conviviale !
Au programme
Tir à l’arc
Contes et histoires pour toute la famille
Jeux avec l’association Atout Jeux
Exposition de tracteurs anciens
Exposition d’objets en bois
Présentation des lieux et découverte du château
Un rendez-vous à ne pas manquer pour partager en famille un moment entre patrimoine, savoir-faire et loisirs !   .

Château de Fals Fals 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine  

English : Journée du patrimoine Château de Fals

Activities for young and old: archery, storytelling for the whole family, games with the Atout Jeux association, exhibition of vintage tractors, exhibition of wooden objects, presentation of the site and discovery of the château.

German : Journée du patrimoine Château de Fals

Aktivitäten für Groß und Klein: Bogenschießen, Märchen und Geschichten für die ganze Familie, Spiele mit dem Verein Atout Jeux, Ausstellung alter Traktoren, Ausstellung von Holzobjekten, Präsentation der Orte und Entdeckung des Schlosses.

Italiano :

Attività per grandi e piccini: tiro con l’arco, racconti per tutta la famiglia, giochi con l’associazione Atout Jeux, esposizione di trattori d’epoca, esposizione di oggetti in legno, presentazione del sito e scoperta del castello.

Espanol : Journée du patrimoine Château de Fals

Actividades para grandes y pequeños: tiro con arco, cuentos para toda la familia, juegos con la asociación Atout Jeux, exposición de tractores de época, exposición de objetos de madera, presentación del lugar y descubrimiento del castillo.

L’événement Journée du patrimoine Château de Fals Fals a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Destination Agen