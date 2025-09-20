Journée du patrimoine Château de Fals Fals

Journée du patrimoine Château de Fals Fals samedi 20 septembre 2025.

Journée du patrimoine Château de Fals

Château de Fals Fals Lot-et-Garonne

Tarif : 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2025-09-20 à 2025-09-21

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Activités pour petits et grands Tir à l’arc, contes et histoires pour toute la famille, jeux avec l’association Atout Jeux, exposition de tracteurs anciens, exposition d’objets en bois, présentation des lieux et découverte du château.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château de Fals accueillera petits et grands pour une journée festive et conviviale !

Au programme

Tir à l’arc

Contes et histoires pour toute la famille

Jeux avec l’association Atout Jeux

Exposition de tracteurs anciens

Exposition d’objets en bois

Présentation des lieux et découverte du château

Un rendez-vous à ne pas manquer pour partager en famille un moment entre patrimoine, savoir-faire et loisirs ! .

Château de Fals Fals 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Journée du patrimoine Château de Fals

Activities for young and old: archery, storytelling for the whole family, games with the Atout Jeux association, exhibition of vintage tractors, exhibition of wooden objects, presentation of the site and discovery of the château.

German : Journée du patrimoine Château de Fals

Aktivitäten für Groß und Klein: Bogenschießen, Märchen und Geschichten für die ganze Familie, Spiele mit dem Verein Atout Jeux, Ausstellung alter Traktoren, Ausstellung von Holzobjekten, Präsentation der Orte und Entdeckung des Schlosses.

Italiano :

Attività per grandi e piccini: tiro con l’arco, racconti per tutta la famiglia, giochi con l’associazione Atout Jeux, esposizione di trattori d’epoca, esposizione di oggetti in legno, presentazione del sito e scoperta del castello.

Espanol : Journée du patrimoine Château de Fals

Actividades para grandes y pequeños: tiro con arco, cuentos para toda la familia, juegos con la asociación Atout Jeux, exposición de tractores de época, exposición de objetos de madera, presentación del lugar y descubrimiento del castillo.

L’événement Journée du patrimoine Château de Fals Fals a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Destination Agen