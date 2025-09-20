Journée du Patrimoine Château de La Guionie La guionie Lempzours

Journée du Patrimoine Château de La Guionie La guionie Lempzours samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Visite apéritif

De 10h00 à 12h30

Visite guidée complète d’1h30 des intérieurs et extérieurs du château, suivie d’un apéritif en compagnie des propriétaires.

Tarifs 11 € / adulte 5 € pour les moins de 16 ans Gratuit pour les moins de 12 ans

Visite simple

De 15h00 à 16h40 le samedi et le dimanche

De 17h00 à 18h40 le dimanche

Visite guidée d’1h30 des intérieurs et extérieurs du château.

Tarifs 26 € / adulte 3 € de 16 ans Gratuit de 12 ans

Visite, randonnée et repas

De 16h00 à 22h00

Visite guidée d’1h30 du château de La Guionie

Randonnée d’1h à la découverte

de l’église templière de Lempzours,du cluzeau du château Buisson, des ruines du château templier de La Sale, et du passage le long du château de la Coudercherie

Retour au château pour un apéritif dînatoire en compagnie des propriétaires

Tarifs 22 € / adulte 12 € -de 16ans Gratuit de 12 ans .

La guionie Château de La Guionie Lempzours 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 80 67 28 dutronechristophe@yahoo.fr

