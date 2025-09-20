journée du patrimoine Château d’Esquelbecq Esquelbecq

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Une exposition est presenté autour de l’architecture du chateau – XVeme – XVIIIem siecle.

Château d’Esquelbecq 10 place Bergerot – 59470 Esquelbecq Esquelbecq 59470 Nord Hauts-de-France 06 73 44 06 66 http://www.chateau-esquelbecq.com https://www.facebook.com/chateaudesquelbecq A 60 km au nord de Lille, au coeur des Hauts de Flandre, le Château d’Esquelbecq est l’un des derniers joyaux flamands. Ses douves, ses tours, son colombier du XVIIe siècle et surtout ses jardins flamands Renaissance font de cette propriété un site d’exception, classé Monument historique.

Château d’Esquelbecq